Osnabrück. Die Bauernproteste konnten die schärferen Düngeregeln nicht verhindern. Jetzt sollen Richter prüfen, ob es beim Grundwasserschutz in Deutschland mit rechten Dingen zugeht. Gut so. Ein Kommentar.

