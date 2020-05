Ein Landwirt bringt Gülle auf einem Feld aus. In vielen Regionen Deutschlands sollen die Auflagen dafür strenger werden. So soll das Grundwasser vor Nitrat geschützt werden. Allerdings: An den Nitrat-Messergebnissen haben viele Bauern Zweifel und wehren sich deswegen gegen die verschärften Auflagen.

Michael Gründel

Osnabrück. Die heftig umstrittene Düngeverordnung ist zwar verabschiedet. Kleinbeigeben wollen die Landwirte in Norddeutschland aber dennoch nicht: In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben Bauern die Justiz eingeschaltet, in Schleswig-Holstein wollen Landwirte Messstellen überprüfen. Sie alle fühlen sich ungerecht behandelt.