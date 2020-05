Elon Musk will wegen Corona-Frust Teslas Firmensitz verlegen CC-Editor öffnen

Tesla-Chef Elon Musk. Foto: Kiichiro Sato/AP/dpa

Kiichiro Sato/AP/dpa

Washington. Tesla-Chef Elon Musk will den Firmensitz des Elektroauto-Herstellers wegen anhaltender Corona-Beschränkungen in Kalifornien in einen anderen US-Bundesstaat verlegen.