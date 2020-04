Mahnendes Beispiel: Roboterhersteller „Kuka“ wurde 2016 von einem Konzern aus China übernommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Der Wirtschaftsminister möchte einen Ausverkauf deutscher Firmen an ausländische Investoren verhindern. Es ist richtig, Firmen im Land zu halten. Staatliche Beteiligungen aber werden in einer freien Marktwirtschaft zurecht mit äußerster Vorsicht betrachtet. Doch in der momentanen Ausnahmesituation führt vielleicht kein Weg daran vorbei. Ein Kommentar.