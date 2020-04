Frankfurt/Main. Der von der Corona-Krise schwer gebeutelte Dax hat zum Wochenauftakt den Erholungskurs wieder aufgenommen.

Weltweit keimten am Wochenende Hoffnungen auf eine verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus auf. Leicht sinkende Zahlen von Neuinfektionen und Todesfällen in der Europäischen Union und im US-Bundesstaat New York wurden am Sonntag gemeldet.

Der Dax stieg am Vormittag um 4,2 Prozent auf 9923 Punkte und war damit nicht mehr weit entfernt von der 10.000er-Marke.

Der MDax für mittelgroße Unternehmen rückte um 3,2 Prozent auf 20 990 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 erholte sich um knapp vier Prozent.

Die großen Kursverlierer der Crash-Phase führten die Erholung an: Im Dax zählten MTU Aero Engines mit plus 6,7 Prozent zu den größten Gewinnern.

Der Kurs des Triebwerkherstellers hatte sich zuvor fast gedrittelt. Auch Papiere der Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen und des Zulieferers Continental waren mit Aufschlägen von bis zu 7,7 Prozent von Schnäppchenjägern gesucht. Auch sie waren im Crash überdurchschnittlich stark abgestürzt.