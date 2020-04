Lufthansa meldet Kurzarbeit für 87.000 Beschäftigte an CC-Editor öffnen

Zu Corona-Zeiten nichts los: Der Eingang zur Gepäckkontrolle am Flughafen München. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Lufthansa spürt die Auswirkungen der Coronakrise immer mehr. Der Flugbetrieb ist so gut wie komplett eingestellt und nun hat das Unternehmen rund zwei Drittel der Belegschaft in die Kurzarbeit geschickt, damit sie ihnen nicht kündigen müssen.