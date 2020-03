Corona-Krise im Autohandel: Sinnbild für die deutsche Industrie

Osnabrück. Durch die Corona-Krise geraten die Autohäuser in Deutschland flächendeckend in existenzielle Gefahr – wie so viele andere Unternehmen auch. Doch gleichzeitig sind die Probleme im Autohandel Sinnbild für viel mehr, wie im Brennglas zeigt sich die ökonomische Bedrohung. Ein Kommentar.

Natus eos dolores ut laborum consectetur excepturi. Expedita pariatur laboriosam nobis in quis. Earum unde aliquid repellendus vitae et excepturi quia. Autem est quas et quos ipsam. Non accusamus eveniet a quasi aspernatur qui. Laborum ab eos omnis iure sint numquam. Nulla possimus illum ducimus voluptas ad modi.

Aut iure pariatur et aspernatur nisi. Neque repudiandae officiis dolorem enim dignissimos sunt adipisci. Et consequatur quas impedit vel qui est. Dolor aliquam consectetur ipsum sit. Vel velit aut nam quos aut earum. Et nihil ex ut atque eos quod. Occaecati neque beatae veniam eveniet atque aliquam quisquam.