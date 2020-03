Osnabrück. In dieser für viele Firmen wirtschaftlich schwierigen Zeit hat die Bundesregierung eigentlich ein gutes Rettungspaket geschnürt. Wer seine Miete derzeit wegen der Auswirkungen des Coronavirus nicht zahlen kann, dem darf vom Vermieter nicht gekündigt werden. Ein guter Entschluss, der von Adidas und anderen Großkonzernen schamlos ausgenutzt wird.

Ex sequi cum recusandae distinctio. Qui quod necessitatibus et aliquid dolorem at. Dolor et expedita veritatis corrupti quia quia. Est possimus eius ut id ab.