Osnabrück. Nicht nur Toilettenpapier ist in der Corona-Krise gefragt. Auch Tiefkühl-Pizza und andere Fertigprodukte sind derzeit stark gefragt. So sehr, dass das Verpackungsmaterial mittlerweile knapp wird.

