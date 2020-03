Osnabrück. Im Kampf gegen das Coronavirus könne es nicht nur um die Frage „Gesundheit oder Beschäftigung“ gehen, appellieren Niedersachsens Unternehmen an die Politik. Beides bedinge sich gegenseitig. Das ist auf lange Sicht richtig und deshalb muss die Politik langfristige Lösungen finden.

