Osnabrück. Gerade Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung hat nun ein historisches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Folgen auf den Weg gebracht. Doch reicht das? Ein Gespräch mit Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD).

Consequatur corporis asperiores quae et. Non inventore repellendus cupiditate ex. Error odio qui temporibus cumque dolores laborum veritatis.