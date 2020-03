Die Landebahn des Frankfurter Flughafens ist jetzt gesperrt und dient als Parkfläche für die Maschinen der LH-Flotte. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Weil in der Corona-Krise kaum noch jemand fliegt, hat die Lufthansa massenhaft leere Flugzeuge. Sie werden nun auch am Frankfurter Flughafen geparkt. Dafür wurde extra eine Landebahn gesperrt - ein beispielloser und aufwendiger Vorgang.