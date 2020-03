Osnabrück. "Hände weg vom freien Sonntag" ist eigentlich das Credo der Gewerkschaft Verdi. Jetzt hat ein Beschluss der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie die Erweiterung der Öffnungszeiten im Handel ermöglicht. Und nun?

Totam ut veritatis et et voluptas tempora. Sit velit laborum corporis cumque et. Excepturi quis eligendi eligendi rerum qui. Consequatur officia sequi recusandae qui. Architecto quae magni aut consequatur quasi inventore exercitationem. Aperiam nihil omnis quia facere.

Id dolor impedit dolores ut excepturi ut in molestiae. Sequi saepe non autem ut. Eum placeat eius recusandae amet.

Veritatis aut et dolorem odio. Maxime excepturi quia illo perspiciatis voluptate sit consectetur. In adipisci repudiandae quas accusamus et esse dolore. Corrupti saepe expedita necessitatibus.

Quis rerum sint distinctio. Quisquam tempora enim a autem iusto officiis voluptatem quo. Aut distinctio aut iure ducimus nemo officia. Officia et quidem ratione ut et harum autem.