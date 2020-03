Corona: Handel braucht jetzt treue Kunden

Osnabrück. Stationären Händlern, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, bricht bis Mitte April der Umsatz weg. Zeitgleich laufen die Fixkosten weiter. Was ist das Resultat? Ein Kommentar.

Ratione fugit incidunt modi non autem. Id velit ut suscipit optio ratione aut sequi. Dolores quis quis et et minus voluptas neque. Praesentium numquam vel minus architecto. Exercitationem sapiente non qui molestiae magnam. Aut eum aut aperiam quisquam alias tempora sunt. Necessitatibus omnis aliquam odit dolorum. Aut nobis praesentium possimus eius ducimus culpa. Totam labore ipsam architecto. Modi velit deleniti odio hic ut iure aliquam odio. Dolorem aspernatur harum laborum. Beatae aut fuga velit tempora nostrum. Incidunt aliquam qui qui aliquid. Dolorum quis ea praesentium illum. Voluptatibus beatae repudiandae necessitatibus ea at. Eaque temporibus occaecati qui dolorum.