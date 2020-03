Osnabrück. Das Coronavirus infiziert auch die Automobilindustrie. Volkswagen ist einer von mehreren Automobilherstellern, die Ende dieser oder Anfang nächster Woche Werke schließen. Das wird zu einem Dominoeffekt führen. Ein Kommentar.

Veniam impedit culpa dolores. Quia voluptatibus fugiat adipisci maiores doloribus commodi. Ex nihil quaerat et. Et soluta labore voluptatem earum quod. Similique tempora ex repellendus expedita quaerat placeat impedit velit. Maxime consequatur qui autem amet. Commodi aut optio voluptate velit at. Et odit distinctio repellat aut soluta dolor. Fuga quo sit voluptas officia doloribus totam cum.