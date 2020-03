Bad Ems. Bei schweren Verläufen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 könnten Patienten an Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Es wird jedoch befürchtet, dass es bislang zu wenige davon in Deutschland gibt.

Die Bundesregierung will die Versorgung mit dringend benötigten Beatmungsgeräten in der Coronavirus-Krise auch mit einem Großauftrag in Rheinland-Pfalz sichern. Das Unternehmen Löwenstein Medical in Bad Ems soll nach eigenen Angaben mehr als 6500 Geräte liefern: 400 Intensivbeatmungsgeräte, 800 lebenserhaltende mobile Beatmungsgeräte und 5400 Geräte zur Versorgung in nicht ganz so gravierenden Fällen. "Diese Abstufung haben nur wir", sagte Löwenstein-Medical-Sprecherin Claudia Lux am Dienstag.

Beatmungsgeräte: Weiterer Großauftrag geht nach Lübeck

Der Großauftrag für Löwenstein Medical betrifft auch Hamburg, hier hat das Unternehmen viel Produktion, insgesamt sind es rund 2000 Beschäftige im In- und Ausland.

Der Medizintechnikhersteller Dräger in Lübeck hatte bereits am Freitag mitgeteilte, er habe von der Bundesregierung einen Auftrag über 10.000 Beatmungsgeräte erhalten. Außerdem liefere Dräger auch persönliche Schutzausrüstung für das Personal in Krankenhäusern an die Bundesregierung.

