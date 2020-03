„Wir schließen!“ - das mussten 2019 so wenige Firmen wie seit 1999 nicht mehr anmelden. Foto: Martin Gerten/dpa

1300Wiesbaden. So wenige Insolvenzen gab es in Deutschland lange nicht mehr. Aber auch Verbraucher profitieren von der guten Wirtschaftslage. Dass das so bleibt, glauben Experten indes nicht.