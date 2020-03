Osnabrück. Mit einem Notfallplan will die EZB die Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern - doch wie wirkungsvoll sind sie? Ein Kommentar.

Odio sit voluptas modi. Ex nisi quam quia magnam aliquam occaecati quo et. Iusto qui soluta doloribus doloribus voluptatem excepturi et aliquid.