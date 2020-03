Das Uniper Kohle-Kraftwerk Datten 4 mit dem Dortmund-Ems-Kanal. Der Uniper Konzern will klimaneutral werden. Foto: Bernd Thissen/dpa

Datteln. Der Energiekonzern Uniper will klimaneutral werden - und gleichzeitig das Steinkohlekraftwerk Datteln in Betrieb nehmen. Die Einnahmen aus Datteln seien nötig, um in die CO2-Reduzierung investieren zu können, sagt Konzernchef Schierenbeck.