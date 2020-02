Osnabrück. Noch Mitte Februar war der Vergleich geplatzt, jetzt haben sich VW und der Bundesverband der Verbraucherzentralen auf eine Entschädigung für Diesel-Fahrer geeinigt. Gut so - auch wenn der Betrag nicht hoch ausfällt. Ein Kommentar.

