Thyssenkrupp verkauft Aufzugssparte an Finanzinvestoren CC-Editor öffnen

Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen. Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft seine Aufzugssparte für 17,2 Milliarden Euro vollständig an ein Konsortium um die Finanzinvestoren Advent und Cinven und die Essener RAG-Stiftung. Das teilte Thyssenkrupp am Donnerstag in Essen mit.