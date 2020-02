Tupperware in der Krise – Aktie fällt auf Rekordtief CC-Editor öffnen

In vielen Haushalten gibt es die bunten Küchenhelfer von Tupperware. Foto: imago images/Marco Stepniak

New York. Der berühmte Hersteller der praktischen Frischhaltedosen ist nach einer Unternehmensmitteilung an der Börse unter Druck geraten. Die Aktie ist in freiem Fall – und das ist nicht das einzige Problem des US-Konzerns.