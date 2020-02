Coronavirus: Gesundheit wichtiger als Milliardenverluste

Osnabrück. Das Coronavirus schwächt die Wirtschaft. Natürlich sind Milliardenverluste bedauernswert, aber das muss es uns wert sein – für jedes Menschenleben, das gerettet werden kann. Ein Kommentar.

Die Wirtschaft wird vor allem in China durch das Virus geschwächt. Produktionsausfälle und gestörte Lieferketten schaden aber auch der deutschen Industrie. Doch so sehr die Wirtschaft weiter laufen soll, ist eines wichtiger: Die Gesundheit jedes Einzelnen. Natürlich sind Milliardenverluste bedauernswert, aber das muss es uns wert sein – für jedes Menschenleben, das gerettet werden kann.

Die drastischen Maßnahmen in Italien sind richtig. Dort stieg die Zahl der Infizierten bis gestern auf 220, fünf Menschen starben. Deshalb wurden ein Dutzend Orte abgesperrt, Veranstaltungen abgesagt, Fußballspiele verschoben. Es sind erste Vorsichtsmaßnahmen wie in China, damit sich Covid-19 nicht schneller verbreitet.

Gerade in Europa, das stolz auf seine Reisefreiheit und den Austausch von Gütern und Waren ist, sind diese Aktionen in Italien beunruhigend. Doch wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, kann keiner vorhersehen. Sicher ist aber: Bei Verdachtsfällen braucht es schnelle, aber keine hysterischen Handlungen. Panik ist nicht zielführend.

Wir müssen mit der Unsicherheit leben. Noch weiß man wenig, warum die Krankheit mal milde, mal bedrohlich verläuft. Noch gibt es keinen Impfstoff. Und noch besteht der beste Schutz darin, sich die Hände zu waschen und Abstand zu Erkrankten zu halten.