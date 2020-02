Baustellen bei der Bahn in Sicht

Osnabrück. Die Deutsche Bahn will eine dreistelligen Millionensumme in Niedersachsens Schienennetz in 2020 investieren. Doch im vergangenen Jahrzehnt haben Bund und Bahn Niedersachsen beim Ausbau von Gleisen und Bahnhöfen stiefmütterlich behandelt. Deshalb gibt es noch viel mehr Baustellen. Ein Kommentar.

Die Infrastruktur der Bahn gilt als marode, jahrelang wurde zu wenig investiert. Wie die Zahlen zeigen, waren die Ausgaben für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sogar noch geringer als in anderen Bundesländern.

Gut also, dass die Bahn eine dreistellige Millionensumme in Niedersachsen aufwenden will. Für die Bahnfahrer bedeutet das: Baustellen in Sicht. Pendler und Reisende müssen sich auf längere Fahrzeiten und vollere Züge einstellen. Doch klar ist auch: Nur wenn gebaut wird, kann sich die Leistung verbessern.

Auf dem Plan für Niedersachsen stehen die Hauptbahnhöfe in Hannover und Braunschweig, also zwei wichtige Knotenpunkte. Doch wenn mehr Leute vom Auto auf den Zug umsteigen sollen, braucht es viel mehr als zwei gute große Haltestellen. In der Fläche müssen Bahnhalte ausgebaut werden, damit Reisende überhaupt erst zu den Hauptbahnhöfen hinkommen. Denn im besten Fall möchte aus jeder Ecke des Landes jemand zusteigen.

Und wenn der Bund die Verkehrswende wirklich will, muss er Milliarden in das Netz von Bus, Bahn und Rad stecken. Die für 2020 geplanten Millionensummen klingen im ersten Moment viel, aber da mehr als ein Jahrzehnt zu wenig gemacht wurde, wird mit dem Geld nur das Gröbste repariert. Klimaschutz und Verkehrswende erreicht die Bundesregierung über diesen Weg nicht.