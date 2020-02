Der BGH verkündet ein Urteil zu Produktbewertungen von Kunden im Internet. Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe. Perfektes Tape gegen den Schmerz? Selbst wenn's nicht stimmt - sofern ein Kunde das meint, darf es auf Amazon so stehen. Der Verkäufer haftet nicht für leere Versprechungen in einer Bewertung, so der BGH.