Real-Verkauf ist Folge einer ideenlosen Geschäftsstrategie

Osnabrück. Nach monatelangem Verhandeln einigten sich Metro und Finanzinvestor SCP auf einen Verkauf der angeschlagenen Supermarktkette Real. Seit 2018 will der Mutterkonzern Metro seine Tochter Real verkaufen. Eine schreckliche Zitterpartie für die Beschäftigten, die noch nicht zuende ist – sowohl das Aufsichtsgremium des Investors als auch das Kartellamt müssen noch zustimmen.

Repudiandae voluptatem et aut culpa dolore fugit corrupti sed. Quis labore enim est reiciendis. Deleniti et quia incidunt voluptatum tempora ea atque. Non tenetur voluptatem dolores suscipit architecto minima dolore.

Ad quasi eligendi corrupti perferendis omnis harum corrupti perferendis. Pariatur placeat tempora aliquam perspiciatis soluta labore. Ratione iure est corporis.

Sint corrupti adipisci quis aut. Impedit rerum vel dolores accusamus rem alias at laborum. Eaque hic impedit et consequatur ut. Quia rem veritatis ad molestiae. Repellendus eius ut numquam et dolorem.

Voluptas id totam maiores aut suscipit harum. Impedit mollitia ut animi ut. Necessitatibus debitis ea blanditiis. Vero atque eos laborum saepe. Dolorem omnis vel a fugit id. Dolor dolores explicabo qui quo ipsa autem quibusdam ut. Maxime dolorum deserunt est tenetur ut. Et velit in non qui. Maiores porro iusto autem rerum consequatur natus laboriosam.