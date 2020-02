Amazon-Chef Jeff Bezos hat angekündigt, zehn Milliarden US-Dollar in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren. Foto: dpa/Michael Nelson

Osnabrück. Die zehn Milliarden US-Dollar, die Amazon-Chef Jeff Bezos in den Kampf gegen den Klimawandel investieren will, sind eine gute Sache. Die gönnerhafte Spende darf jedoch keinesfalls darüber hinwegtäuschen, wie fehlerhaft das Unternehmen in den Bereichen Umweltschutz und Steuerzahlung agiert, findet unser Kommentator.