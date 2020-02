Frankfurt/Main. Kursgewinne im Autosektor haben am Montag im Dax den kräftigen Einbußen der schwer gewichteten Bayer-Aktien entgegengewirkt.

Der deutsche Leitindex rückte am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 13.763,45 Punkte vor.

Positiv wirkten auch Vorgaben aus Festlandchina, wo die Leitindizes die Erholung fortsetzten - trotz des sich ausbreitenden Coronavirus. Die chinesische Notenbank geht weiter gegen die Folgen der Coronavirus-Krise vor. Dazu gab sie neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz an die Banken aus.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 29.232,62 Punkte nur wenig verändert. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx, ging es um 0,11 Prozent hoch. An der Wall Street wird an diesem Montag nicht gehandelt.

Im Dax belastete eine drohende Millionenstrafe in den USA die Aktien von Bayer mit 1,93 Prozent und BASF mit 1,4 Prozent. Eine US-Jury verurteilte die beiden Konzerne im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Dicamba zu einer Zahlung von insgesamt 265 Millionen US-Dollar an einen Pfirsichbauer aus Missouri. Beide Unternehmen kündigten Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Europaweit lag der Automobilsektor in der Gunst der Investoren klar vorne. Mit BMW, Daimler, Volkswagen und Continental lagen gleich vier Titel der Branche auf den Plätzen zwei bis fünf im Dax mit Kursaufschlägen von bis zu 1,7 Prozent. Nur die Papiere des Versorgers Eon waren mit plus 1,8 Prozent noch etwas besser.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 144,76 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 174,44 Punkte zu.

Anzeige Anzeige

Der Euro kostete zuletzt 1,0835 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0842 Dollar festgelegt.