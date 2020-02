Bereits 2015 wurde der Volkswagen-Abgasskandel öffentlich bekannt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Was für ein Hin und Her: Noch vor ein paar Wochen wurde der Schritt zur außergerichtlichen Einigung zwischen Volkswagen und der Verbraucherzentrale bejubelt. Die Hoffnung war, dass nun endlich auch Dieselfahrer in Deutschland schnell entschädigt werden. Und heute? Ungewissheit, denn VW ließ den Vergleich platzen.