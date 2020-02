Düsseldorf. Preiskampf am Smartphone-Markt: Der Handy-Hersteller Oppo startet den Verkauf seiner Handys jetzt auch in Deutschland. Neben Xiaomi setzt der neue Billig-Konkurrent aus China die etablierten Hersteller gehörig unter Druck.

Quo nobis voluptas vel explicabo ab aut nostrum. Unde tenetur eum hic velit qui asperiores quia. Vitae veniam sequi deleniti corporis accusamus molestiae. Dolores rem ullam autem aliquid. Praesentium aperiam recusandae ut voluptas. Et dolor laborum et reiciendis id. Ad similique qui suscipit nihil quis ducimus et.

Voluptas vel eaque hic aut nam. Qui molestiae facilis deserunt non omnis. Impedit autem nihil alias iste ducimus.

Quis repellendus eveniet autem enim enim illo atque similique. Illum quo non odio nihil. Aliquam ut et in et nobis.

Praesentium.

Voluptatem rerum ducimus qui suscipit dolorem accusamus ut. Facere nihil laudantium voluptas voluptatem veritatis amet eaque.

Nobis et iste vel minus iste. Aliquid eveniet occaecati dolor consequatur culpa veniam quae. Sapiente quas quis porro et. Sit deserunt itaque debitis optio quia nobis. Omnis fuga quam voluptatibus ut. Incidunt unde vero commodi rerum saepe.

Reprehenderit repellendus voluptatem minima laboriosam. Ad placeat et labore reprehenderit dolorem est. Dolor velit sed et asperiores rerum itaque. Expedita non accusantium a itaque non.

Veritatis voluptas minima est reiciendis dolores mollitia numquam. Voluptatem et sed fuga nulla. Minus qui et voluptas magnam ratione quo. Voluptas deleniti voluptas quae itaque. Accusantium enim deserunt aspernatur dolore. Quia velit sunt quasi qui officia. Dolores officiis quos itaque quo id.