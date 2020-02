Frankfurt/Main. Der Dax ist am Dienstag nach knappen drei Wochen erneut auf ein Rekordhoch gestiegen.

Mit einem zwischenzeitlichen Höchststand von 13.668,43 Punkten übertraf der Leitindex seine bisherige Bestmarke von Ende Januar um gut 28 Zähler.

Zum Handelsende stand schließlich ein Plus von 0,99 Prozent auf 13.627,84 Punkte zu Buche. Auch der MDax schwang sich mit zwischenzeitlich mit 29.196,24 Punkten in bislang unbekannte Höhen. Er schloss am Ende knapp darunter mit 29.195,34 Punkten, womit er im Vergleich zum Vortag auf ein Plus von 1,44 Prozent kam.

An der Börse fokussieren sich die Anleger derzeit vor allem auf die Nachrichten rund um die Coronavirus-Krise. So wurde auf den Eindruck verwiesen, dass die Zahl der Neuinfektionen langsam sinke und einige Betriebe dazu übergingen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen.