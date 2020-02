McDonald's-Chef ärgert sich über Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland CC-Editor öffnen

Blick in ein McDonald's-Restaurant. Foto: imago

Osnabrück. Die Digitalisierung macht auch vor der Gastronomie und damit Fast-Food-Riese McDonald’s halt. Deutschland-Chef Holger Beeck geht aber nicht davon aus, dass der Personalbedarf in seien Restaurants sinken wird – anders als in Autofabriken. Ein Punkt in Sachen Personal ärgert ihn derzeit besonders: der Umgang mit Flüchtlingen.