Gegenwind für Industrie hält an: Auftragsflaute im Dezember CC-Editor öffnen

Die deutsche Industrie hat mit einer anhaltenden Schwächephase zu kämpfen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Frankfurt am Main. Die exportorientierte Industrie in Deutschland macht schwere Zeiten durch. Ende 2019 hält die Schwäche an. Das ist keine gutes Vorzeichen für das laufende Jahr.