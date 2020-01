Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch recht gelassen mit den Risiken des sich weiter verbreitenden Coronavirus umgegangen.

Der Dax stand gegen Mittag mit 0,06 Prozent im Plus bei 13.331,04 Punkten, während es in der zweiten Börsenreihe für den MDax um 0,52 Prozent nach oben ging auf 28.501,53 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx legte um 0,25 Prozent zu.

In den USA setzt Apple in der anlaufenden Berichtssaison den nächsten positiven Impuls. Der iPhone-Hersteller hat mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen. Am Mittwoch sorgte dies für steigende Kurse bei Technologiewerten, darunter jene der Chipkonzerne Infineon und Dialog Semiconductor mit Anstiegen von 1,6 und 1,4 Prozent.

Über steigende Kurse konnten sich auch die Aktionäre der Lufthansa und von RWE freuen. Die Papiere der Fluggesellschaft rückten infolge einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg um 1,6 Prozent vor. Bei RWE ging der zuletzt gute Lauf wegen der Gewissheit im Kohleausstieg mit 1,3 Prozent Plus weiter.

Die Berichtssaison nahm auch hierzulande ihren Lauf mit weiteren Quartalszahlen aus dem Softwaresektor. Wie schon SAP am Vortag enttäuschte auch die Software AG ihre Anleger mit einer laut Händlern „schockierenden“ Entwicklung im Cloud-Bereich. Die Aktie sackte am MDax-Ende um 10 Prozent ab. Zahlen lieferte außerdem Siltronic. Die Aktien, die dem Chipsektor zugeordnet werden, sprangen auch dank der guten Apple-Stimmung um fast 7 Prozent hoch.

Unter den Kleinwerten im SDax setzten sich die Anteile des Stahlhändlers Klöckner & Co mit einem Satz nach oben um 7,5 Prozent in die Spitzengruppe. Ein deutlich nach oben geschraubtes Kursziel gab frischen Rückenwind.

Mehr Impulse für den Aktienmarkt könnte es am Abend geben, wenn die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung mitteilt. Es wird allerdings erwartet, dass sie ihre zuletzt abwartende Haltung bestätigt und den Leitzins nicht antastet.