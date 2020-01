Bahn steckt dieses Jahr 12,2 Milliarden in Infrastruktur CC-Editor öffnen

Der für die Infrastruktur zuständige Bahn-Vorstand Ronald Pofalla informiert über die Investitionspläne des Konzerns für 2020. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Die Bahn will ausbauen und reparieren, was jahrzehntelang verlottert war. Dafür wird eine Rekordsumme in die Hand genommen. Für die Fahrgäste ändert sich erst einmal wenig: Tausende Baustellen werden weiter für längere Fahrzeiten und Verspätungen sorgen.