➡️ ber-testen.de Hier ist ein kleiner Rückblick des gestrigen Starts der Anmeldungen zum Probebetrieb. Meldet euch jetzt zu den noch verfügbaren Terminen an. Je nach Zielgruppe können Termine allerdings bereits ausgebucht sein. #bertesten

A post shared by Berlin Airport ✈️ SXF & TXL (@berlin_airport) on Jan 28, 2020 at 6:08am PST