Demnächst Bankaufseher: Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Frankfurt am Main. An Sigmar Gabriel scheiden sich schon lange die Geister. Vielen sahen ihn als eines der größten politischen Talente der SPD an, andere halten ihn für unberechenbar - die berühmte lose Kanone an Bord. Die Spitze der Deutschen Bank kann sich bald ein eigenes Urteil bilden.