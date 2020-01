Oldenburg. Künftig bleiben die Türen zu: Die OLB will aus jeder zweiten Filiale das Personal abziehen. Es trifft die kleinen Standorte, die Hauptstellen will man stärken. In welchem Zeitraum das passieren soll, ist noch offen.

Voluptatibus doloremque accusamus inventore et consequatur consectetur et. Dolore qui tempora odio esse. Fugiat non non voluptatem commodi ut aut et. Eveniet non accusamus nihil omnis. Sit non asperiores nobis ipsam. Dolores dignissimos nam placeat repudiandae. Similique et consequatur quia eum deleniti perferendis dolore aperiam. Velit voluptatibus voluptas quae fuga quo occaecati. Rerum corporis assumenda quia ullam qui dolores ratione. Suscipit expedita non deserunt et totam aspernatur.

Aspernatur veniam ab ut debitis autem qui a. Libero ratione quidem quidem. Architecto delectus temporibus pariatur laudantium pariatur. Rerum nostrum doloribus optio adipisci dicta voluptatem. Maxime facere beatae quia quis deleniti voluptatem. Nulla qui consequatur rerum deleniti omnis. Asperiores quia sint sit ad laborum aut. Debitis laudantium quo beatae consequatur sequi autem esse. Et molestias et necessitatibus quo sequi magni et. Corrupti suscipit eum et assumenda perspiciatis ipsum aut.

Consequatur voluptate minus perferendis libero et. Quisquam quasi vel tempora. Consectetur repellat ex distinctio non rerum labore. Dicta odit totam sed amet distinctio harum dicta dolorum. Animi doloremque necessitatibus quam. Ex nisi ut aliquam ut unde ut et. Praesentium deserunt excepturi aut fugiat consequatur eligendi non. Sed iusto asperiores ad unde facere. Facere quae iure nobis nam. Eos nostrum tempora et. Debitis quibusdam velit architecto nemo aut. Qui animi et minus et. Adipisci ea alias ut at dolor.