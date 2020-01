Frankfurt/Main. Die Sorgen wegen einer sich ausbreitenden Virus-Lungenkrankheit in China haben den Dax zuletzt nur leicht belastet.

Der deutsche Leitindex konnte seine im frühen Handel erlittenen Verluste eindämmen und stand am frühen Nachmittag noch 0,13 Prozent tiefer bei 13.531,62 Punkten. Damit entfernte sich das Börsenbarometer wieder ein Stück weit von seinem rund zwei Jahre alten Rekordhoch bei 13.596 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stoppte seine jüngste Rekordjagd und verlor 0,33 Prozent auf 28.716,45 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,54 Prozent im Minus.

Am Dax-Ende büßten die Aktien der Lufthansa 2,54 Prozent ein. Der Ausbruch des Lungenvirus könnte die Nachfrage nach Dienstleistungen und insbesondere nach Reiseangeboten erheblich schmälern, hieß es.

Sonst richtete sich das Augenmerk der Anleger auf Werte aus der zweiten oder dritten Reihe. So reduzierte der im Nebenwerte-Index SDax gelistete Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erneut seine Gewinnprognose. Die Aktien sackten als Schlusslicht im Index um fast 8 Prozent ab.

Schlechte Nachrichten kamen auch von der Heidelberger Druckmaschinen AG: Der Druckmaschinenhersteller senkte seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Papiere knickten um mehr als 6 Prozent ein.

Im MDax sicherten sich die Aktien von Hugo Boss mit einem Plus von rund 6 Prozent den ersten Platz. Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung im wichtigen Weihnachtsquartal verlieh den Papieren des Modeunternehmens Rückenwind.

Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1117 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1085 (Freitag: 1,1108) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9021 (0,9003) Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,25 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 143,91 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 171,73 Punkte zu.