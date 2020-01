Hamburg. Seit dem 1. Januar dieses Jahres wird auf Menstrautionsprodukte nur noch ein gesenkter Steuersatz angerechnet. Doch laut einem Medienbericht schrauben die Hersteller jetzt die Preise nach oben.

Nachdem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) endlich eingelenkt hat, die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte zu senken, haben sich Frauen auf günstigere Tampons und Binden gefreut. Doch die Hygieneprodukte werden offenbar gar nicht günstiger. Der Grund: Die Hersteller schrauben die Preise nach oben.

Preiserhöhungen nicht nachvollziehbar

So fordert der OB-Hersteller Johnson & Johnson einem Bericht der "Lebensmittelzeitung" zufolge für seine Menstruationsprodukte höhere Abgabepreise. Von Erhöhungen in einem zweistelligen Prozentbereich ist in dem Bericht die Rede. Einen Zusammenhang mit der Steuersenkung bestreitet das Unternehmen jedoch.

Dem "Tagesspiegel" bestätigt ein Kaufland-Sprecher, dass die Supermarktkette Preiserhöhungen für Monatshygieneprodukte erhalten habe. Die höheren Forderungen der Lieferanten seien jedoch nicht nachvollziehbar. "Aktuell ist uns nicht bekannt, dass die Preise für Rohstoffe erhöht wurden." Da man nicht bereit sei, diese Preiserhöhungen einfach zu akzeptieren, stehe man bereits in Verhandlungen.

Händler wollen nicht mitmachen

Die Drogeriemarktkette dm versicherte im Gespräch mit der "Lebensmittelzeitung", dass man die Preise in den nächsten vier Monaten nicht erhöhen wolle.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres wird auf Menstrautionsprodukte nur noch ein gesenkter Steuersatz von 7 Prozent angerechnet. Zuvor waren es 19 Prozent. Mehr als 180.000 Menschen hatten eine Petition zur "Tampon Tax" unterzeichnet und das Motto "Die Periode ist kein Luxus" publik gemacht. Berechnungen zufolge geben Frauen mehrere hundert Euro im Jahr für Tampons und Co. aus, auf die sie nicht verzichten können.

