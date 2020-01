Bund will Ausbau des Nachtzug-Angebots nicht mitfinanzieren CC-Editor öffnen

Ein Nachtzug der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) steht zur Abfahrt nach Wien im Bahnhof Altona bereit. Foto: Bodo Marks/dpa

Berlin. Die Bundesregierung steht einem Ausbau des Nachtzugangebots in Deutschland offen gegenüber - an der Finanzierung will sie sich aber nicht beteiligen.