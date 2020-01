Kontaktloses Bezahlen in Deutschland immer beliebter CC-Editor öffnen

Ein Smartphone wird an den Bezahl-Terminal an der Kasse eines Supermarktes gehalten. Das kontaktlose Bezahlen wird nach Einschätzung der Bundesbank in Deutschland populärer. Foto: dpa/Karl Hildenbrand

Frankfurt am Main. Das kontaktlose Bezahlen wird nach Einschätzung der Bundesbank in Deutschland populärer. Etwa jeder Dritte, der bereits über eine Bezahlkarte mit einer solchen Funktion verfügt, begleicht seine Rechnung an der Supermarktkasse quasi im Vorbeigehen.