Der SUV „Grandland X“ wird in Eisenach montiert: Opel plant laut „Wirtschaftswoche“ einen weiteren Jobabbau an seinen deutschen Standorten. Foto: Martin Schutt/zb/dpa

Rüsselsheim. Der Autobauer Opel kann weiter schrumpfen. Die Tochter des französischen PSA-Konzerns hat sich Optionen zum weiteren Abbau von Arbeitsplätzen in seinen deutschen Werken gesichert. Ein entsprechender Bericht des „Handelsblatts“ wurde am Dienstag in Unternehmenskreisen bestätigt.