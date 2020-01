Strukturwandel gefährdet Hunderttausende Jobs in Autobranche MEC öffnen

Schweißroboter arbeiten in einem Volkswagen Werk. Experten befürchten den Wegfall von vielen Jobs in der Autobranche. Foto: Rainer Jensen/dpa

Berlin. Die Autoindustrie ist eine Schlüsselbranche in Deutschland - und mitten in einem grundlegenden Umbruch. Welche Folgen hat das für die Beschäftigung? Am Mittwoch gibt es ein Spitzentreffen.