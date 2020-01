Easyjet baut Wartungsstation in Berlin MEC öffnen

Ein Easyjet-Flugzeug landet in Berlin-Schönefeld. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin. Sollte der Großflughafen BER nächstes Jahr tatsächlich eröffnen, will auch Easyjet vom neuen Drehkreuz profitieren. Die Fluggesellschaft hat schon jetzt angekündigt, in Berlin neue Arbeitsplätze in der Wartung zu schaffen.