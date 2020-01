Eine Öl-Bohrinsel in der Nordsee. Der Preis für Nordsee-Öl und der US-Ölpreis liegen wieder auf dem Niveau, das sie vor der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch das US-Militär hatten. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Singapur. Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit die starken Verluste vom Vortag vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,77 US-Dollar. Das sind 33 Cent mehr als am Vorabend.