Der Dax ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Donnerstag weiter von den Sorgen um den US-Konflikt mit dem Iran gelöst. Am Nachmittag rückte der Dax um 1,19 Prozent auf 13.479,28 Punkte vor.