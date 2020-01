Produktion von Mini-Fahrzeugen im Werk in Oxford: Gut 60.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie sind vom Brexit betroffen. Foto: BMW/BMW AG/dpa

Nürnberg. Rund 460.000 Arbeitsplätze in Deutschland sind mit Exporten nach Großbritannien verbunden - gut 60.000 davon in der Autoindustrie. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.