Innenstädte: Ein Gesamtkonzept ist fällig

Osnabrück. Weniger Kunden, mehr Leerstände, weniger klassischer Einzelhandel in den Innenstädten - der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt seit Langem vor einem Sterben der Innenstädte, wenn sie nicht attraktiver werden. Dafür hat der Verband nun einen 11-Punkte-Plan vorgelegt. Ein Kommentar.

Die Innenstädte müssen attraktiver werden – darüber wurde in der Vergangenheit viel diskutiert. Ein konkretes Konzept für diese eher abstrakte Aussage fehlt jedoch nach wie vor. Vielmehr wird oft mit einzelnen Projekten hier und da ein Leuchtturm geschaffen. Was es jedoch braucht, ist ein Gesamtkonzept für jede Stadt, jeden Ort, das den Innenstadtbereich definiert und von der Verkehrsberuhigung bis zum Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebot stimmig zusammenführt.

Das ist ein komplexes Thema, wie auch der Elf-Punkte-Plan des Handelsverbands zeigt. Es geht um Erreichbarkeit, um bezahlbare Mieten, um attraktive Ankermieter, neue Angebote für Industrie und Handwerk, Leerstandsmanagement, Baukultur. Und das bedeutet, dass alle – von der Stadtplanung über Handel, ÖPNV-Betreiber, Gastronomie und Wirtschaft – an einem Strang ziehen müssen.

Zusammen müssen alle Akteure vor allem eine Frage in den Fokus stellen: Was macht eine Innenstadt „attraktiv“, was verleiht ihr Charme? Man erwartet „etwas fürs Auge“, eine ansprechende Architektur. Das bedingt auch, dass Baumaßnahmen zügig abgeschlossen werden. Und neben dem, was man zum Leben braucht, gilt es, gezielt Akzente zu setzen, um sich abzuheben. Das alles bringt Lebensqualität – und Menschen in die Städte.