Möbelindustrie: Breit aufstellen

Köln. Der Umsatz der deutschen Möbelindustrie stagniert bei rund 18 Milliarden Euro. Doch nicht jeder Bereich der Branche entwickelt sich gleich. Ein Kommentar.

Für die deutsche Möbelindustrie insgesamt ist 2019 kein einfaches Jahr gewesen. Wer jedoch Küchenmöbel herstellt, für den sieht das ganz anders aus. Die Küchenhersteller bleiben das Zugpferd der Branche, das vor allem von der starken Auslandsnachfrage profitiert. Daran dürfte sich auch vorerst nichts ändern. Die Auftragseingänge bleiben hoch, weltweit wird gebaut – und während das eine oder andere Möbelstück gerne mit umgezogen wird, kommt eine Küche meist neu in die Wohnung oder das Haus.

Der Exporteinbruch nach China zeigt aber auch: Der Fokus auf Auslandsmärkte, der der Branche jahrelang zugutegekommen ist, birgt Gefahren, wenn man auf den falschen Markt setzt. So schnell ein Aufschwung gekommen ist, kann er infolge politischer Sanktionen oder Handelsstreitigkeiten auch wieder vorbei sein. Das zeigt sich jetzt in China, ähnlich war es auch beim Exportmarkt Russland. Insofern sollte Unternehmen heute mehr denn je daran gelegen sein, sich im Export breit aufzustellen.

Aber auch im Inland müssen sich Hersteller nicht verstecken. Sie sollten mit breiter Brust „Made in Germany“ kommunizieren. Einfach wird es nicht, Kunden für sich zu gewinnen. Der Markt ist umkämpft, insbesondere Möbel aus Polen drängen in die Handelshäuser. Der Wunsch vieler Kunden nach Regionalität und Qualität könnte Herstellern aber in die Hände spielen.